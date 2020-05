A cura della Redazione

Nessun caso di contagio da COVID- 19 è stato registrato, nella giornata di domenica 17 maggio, a Torre del Greco, ad esito di 5 tamponi esaminati e risultati tutti negativi.

Restano due dunque le persone attualmente positive, entrambe in isolamento domiciliare. Delle 94 persone ammalatesi, 20 sono decedute, 72 guarite.

“Una giornata tranquilla - ha dichiarato il sindaco Giovanni Palomba -. Domani, per la nostra città, la nostra Regione e l’Italia intera si completerà ulteriormente, con la riapertura di tutte le restanti attività commerciali, il processo di attivazione della cosiddetta Fase 2. Un momento delicato ed importante che affida alla responsabilità di ciascuno di noi il buon esito e la gestione di questa crisi pandemica in atto sui nostri territori. Da domani - prosegue Palomba -, ancora di più, ognuno dovrà essere il buon controllore di se stesso, per garantire la propria e l’altrui salute. Stiamo sperimentando in via diretta la pericolosità del carattere particolarmente diffusivo del virus; pertanto, resta fondamentale l’osservanza delle prescrizioni governative volte al contenimento e contrasto del COVID-19, e resta obbligatorio il distanziamento sociale. Non possiamo consentirci distrazioni né pressapochismi che pagheremmo ad un prezzo altissimo. Quest’Amministrazione sarà particolarmente attenta, di concerto con le forze dell’ordine, a garantire controlli e presidi del territorio comunale. Dobbiamo collaborare tutti. Uniti ce la faremo”.