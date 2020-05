A cura della Redazione

Nessun nuovo caso di contagio da coronavirus a Torre del Greco nella giornata del 18 maggio. Sono stati 8 i tamponi processati, tutti con esito negativo.

Restano 2 le persone attualmente positive, in isolamento domiciliare.

“La giornata odierna – le parole del sindaco Giovanni Palomba - rappresenta, sicuramente, uno spartiacque tra la prima fase, cosiddetta di trincea, che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, e la tanto attesa Fase 2, cosiddetta di convivenza con il virus, che oggi si completa del tutto con l’ulteriore riapertura delle restanti attività commerciali. Ascolto e recepisco, tuttavia, le incertezze e i timori dei commercianti della nostra città a cui va tutto il mio appoggio e la mia solidarietà. Dobbiamo imparare, cittadini torresi, a reimpostare le nostre vite e le nostre abitudini - prosegue Palomba -; soprattutto, dobbiamo imparare tutti a collaborare di più, e ad essere rispettosi degli altri per rispettare noi stessi e la città. Veniamo da giorni difficili e complessi che hanno visto Torre del Greco tra le più esposte realtà territoriali del sud; è pertanto doveroso ricordare che viviamo, ancora, nel pericolo di una emergenza epidemiologica che, tuttora, incombe sul nostro territorio. Non restiamo indifferenti. Rispettiamo il distanziamento sociale e le misure di contenimento e contrasto che ovunque, ormai, ci vengono ripetute. Collaboriamo e non molliamo. Uniti ce la faremo”.