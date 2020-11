A cura della Redazione

Antonio Borriello ha tenuto una lettura – conferenza da remoto de “La metamorfosi” di Franz Kafka con gli studenti del Liceo Scientifico “Nobel” di Torre del Greco, alla presenza delle professoresse Alessandra Gernetti e Ornella Cuomo.

La performance ha inaugurato la bella iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, con lo spirito di essere felicemente “positivi alla lettura e contagiati dalle storie! Nell’anno in cui l’aggettivo ‘positivo’ ha assunto connotati contrari al suo significato, insieme a Libriamoci, il Liceo Nobel, mette l’accento sui grandi benefici che derivano da una prolungata e più che raccomandata esposizione ai libri”.

Efficace in questo contesto la scelta di Kafka che ben si colloca nell’attuale emergenza sanitaria. “Una condizione surreale, assurda quella di Gregor Samsa, protagonista del noto romanzo – ha detto Borriello - ma che ben riproduce il nostro terribile momento storico, in cui emerge nostro malgrado paura, angoscia e solitudine. La metamorfosi kafkiana - ha proseguito il professore - deve metterci in condizioni di poter riflettere sulle nostre scelte di vita immediate e future, sul rapporto con gli altri, sulle autentiche priorità da intraprendere per la costruzione di un mondo migliore”.

L’intervento di Borriello è stato particolarmente apprezzato dagli studenti che hanno seguito con sincera attenzione e condivisione.