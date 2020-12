A cura della Redazione

Scuole chiuse a Torre del Greco fino al 6 gennaio.

Il sindaco Giovanni Palomba ha emanato l'ordinanza con la quale si dispone che, per contenere la diffusione del covid-19, tutti gli istituti scolastici del territorio comunale, di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, continuino ad effettuare la didattica a distanza. Prevista attività in presenza per i soli alunni con disabilità e BES (bisogni educativi speciali), garantendo in ogni caso il collegamento on line con i compagni di classe che sono in didattica digitale integrata, e per lo svolgimento di attività laboratoriali.

Il provvedimento, dunque, va in deroga a quanto disposto dalla Regione Campania che aveva dato il via libera alla didattica in presenza per le scuole dell'infanzia e le prime due classi delle elementari.