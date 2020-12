A cura della Redazione

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Gradoni e Canale a Torre del Greco un uomo all’ingresso di un’abitazione che, dopo aver consegnato qualcosa ad un giovane in cambio di denaro, alla loro vista è rientrato frettolosamente nell’appartamento mentre il ragazzo è fuggito disfacendosi di un oggetto.

I poliziotti hanno recuperato l’involucro con 0,3 grammi di cocaina ed hanno effettuato un controllo nell’abitazione dello spacciatore in cui hanno rinvenuto, occultato in un mobile della cucina, un bilancino, della sostanza da taglio, materiale per il confezionamento della droga e 1.070 euro.

Patrizio Loffredo, 42enne torrese con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.