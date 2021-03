A cura della Redazione

La fermata della Circumvesuviana di Sant'Antonio a Torre del Greco riaprirà.

È quanto emerso da un incontro tra il sindaco Giovanni Palomba ed i dirigenti EAV.

Una riunione voluta dal primo cittadino all’indomani della chiusura, non comunicata al Comune, fanno sapere da Palazzo Baronale, della stazione di “S. Antonio”, a causa di ripetuti e continuati atti vandalici alla struttura e ai convogli in transito in quella zona, da parte di ignoti.

Così, alla sollecitazione del sindaco, l’azienda di trasporto regionale ha replicato positivamente alla riapertura della fermata, considerata nevralgica per la mobilità, al termine, però, degli interventi necessari alla struttura e alla dotazione di un idoneo ed efficiente sistema di videosorveglianza, stimati in un periodo di almeno trenta giorni.