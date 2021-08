A cura della Redazione

Bici e monopattini elettrici nel mirino dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. E proprio in questi giorni, i militari della Compagnia di Torre del Greco hanno intensificato i servizi sul territorio anche per verificare che le ormai diffuse “due ruote” a spinta elettrica non fossero alterate nelle caratteristiche tecniche.

42 le persone controllate, 23 i veicoli. Delle 10 bici elettriche controllate tutte sono risultare non omologate alla circolazione, mentre alcune modificate tanto da non essere più considerate delle biciclette a pedalata assistita e quindi poste sotto sequestro. Sul telaio di una di queste era stato installato un pulsante che fungeva da acceleratore e che escludeva anche i pedali. Un vero e proprio scooter che avrebbe potuto oltrepassare i 40 km/h.

24 le sanzioni al Codice della Strada notificate per complessivi 30mila euro. I veicoli sono stati affidati ad una depositeria giudiziaria per la successiva confisca.