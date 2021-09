A cura della Redazione

"È con grande entusiasmo che annunciamo la Riapertura dellla sede del Forum dei Giovani di Torre del Greco. Non potremmo essere più felici per quello che consideriamo un primo, importantissimo, passo per la concretizzazione dei progetti a cui abbiamo lavorato in questi mesi e per quella che consideriamo la rivendicazione di un diritto: restituire alla gioventù cittadina uno spazio libero in cui sentirsi accolta e partecipe di attività socioculturali che contribuiscano ad un sano processo di crescita e formazione”.

Comincia così la nota dei consiglieri del Forum dei Giovani della città di Torre del Greco.

“La riappropriazione della sede ha richiesto un lavoro non indifferente da parte del Consiglio del Forum. Da quando ci siamo insediati sono trascorsi 9 mesi, durante i quali ci siamo impegnati in un confronto continuo con l’amministrazione copmunale, culminato nella riassegnazione della sede sita in Piazza del Plebiscito e in importanti variazioni alla convenzione sottoscritta 4 anni fa, che adesso avrà una decorrenza di due anni".

A partire da quest’anno l’accesso alla sede sarà garantito dal lunedì al sabato nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00.