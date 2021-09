A cura della Redazione

La GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Torre del Greco:

Via Montedoro, via Benedetto Croce, via Stromboli, via Dei Giacinti, via Ravello, via Amicizia, traversa I di Via Monte d'oro, via Guglielmo Marconi, traversa Garzilli, via Della Gioventù, via Dei Tulipani, via Olivella, via Lagno Rivieccio, via Campi Flegrei, viale Delle Mimose, traversa di Via Curtoli, contrada Montedoro, via Vulcano, via Positano, via Tironi, via Epomeo, via Madonna della Misericordia, via Comandante Giovanni Battista Della Gatta, via Curtoli, via Cappella Bianchini, via Vivara, via Cuma, via dell'amicizia, via Monte Somma, via Scappi, via Cavallo, via Sant'Elena, via Monti Di Resina, via Previcella, Cupa Lupo Vecchio, via Massa Lubrense, via Enrico De Nicola, via dei Gerani, via Etna, via Scappi Novesca, viale Dei Pini, Cupa I Bianchini, ed in tutte le traverse della zona

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 23:30 di mercoledì 8 settembre 2021.