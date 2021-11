A cura della Redazione

Crollo di intonaco alla scuola "Mazza-Colamarino" di via Vittorio Veneto a Torre del Greco, il sindaco Giovanni Palomba ne dispone la chiusura.

L'ordinanza firmata dal primo cittadino pone lo stop alle attività didattiche in presenza fino al 19 novembre prossimo.

Un provvedimento, urgente e necessario, coordinato dall'Amministrazione comunale di concerto con la dirigente scolastica, Debora Minghelli, a seguito della segnalazione della stessa di improvviso e parziale crollo degli intonaci nel corridoio al primo piano, al fine di garantire l'incolumità personale di quanti operano e lavorano all'interno della scuola.

Fissato, così, dal dirigente e dai tecnici dell'Ente comunale un cronoprogramma degli interventi e delle attività di verifica delle condizioni strutturali dell'intero edificio che caratterizzeranno i prossimi giorni, già a partire dalla giornata di domani e sino al prossimo 19 novembre.

"Siamo intervenuti con immediatezza - le parole del sindaco Palomba - organizzando e pianificando insieme ai nostri Uffici tecnici e alla dirigente scolastica tutte le azioni da porre in essere per assicurare, nel più breve tempo possibile, il rientro in sicurezza ai ragazzi, ai docenti e all'intero personale scolastico nella sede di via Vittorio Veneto, e riconsegnare l'immobile alla fruizione dell'utenza pubblica".