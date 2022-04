A cura della Redazione

Arriva il comunicato dell'Autorità Giudiziaria sull'indagine relativa all'omicidio di Giovanni Guarino, 19 anni, e al ferimento di un suo amico coetaneo, N. A., avvenuti la sera di domencia scorsa al luna park di Leopardi, a Torre del Greco, in via Nazionale.

Il fermo dei due minorenni di Torre Annunziata, entrambi 15enni, è stato disposto dalla Procura presso il Tribunale per i Minori di Napoli, ed eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato corallino.

Le indagini hanno preso le mosse dall’analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, nonché dall’aver ascoltato alcuni testimoni identificati sul posto. Si è giunti così alla identificazione dei due giovanissimi, poco più che adolescenti, gravemente indiziati di avere, al culmine di una lite avvenuta per futili motivi, inferto numerose coltellate a Guarino, quasi immediatamente deceduto, e ferito gravemente l’amico, tuttora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maresca.

Sarà ora il GIP presso lo stesso Tribunale a decidere sulla convalida del provvedimento.