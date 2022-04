A cura della Redazione

Dispositivo temporaneo di senso unico di marcia in via Circumvallazione a Torre del Greco.

In considerazione della comunicazione effettuata dalla ditta esecutrice relativamente allo scavo per la posa di una nuova condotta interrata di distribuzione del gas metano in via Circumvallazione, il Comandante della Polizia Locale, Salvatore Visone, ha predisposto, dal 14 al 18 aprile, il senso unico di marcia in direzione nord (Napoli).

Il dispositivo di viabilità riguardere il tratta di strada compreso dall’intersezione con via Cappuccini/via Beneduce fino a quella con via Marconi.