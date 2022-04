A cura della Redazione

Lutto cittadino a Torre del Greco nel giorno dei funerali di Giovanni Guarino, il 19enne accoltellato domencia scorsa al parco giochi di Leopardi. Omicidio per il quale sono indagati due minorenni di Torre Annunziata.

Le esequie si celebreranno sabato 16 aprile alle 15.30 nella Basilica di Santa Croce.

Il sindaco Giovanni Palomba, per la giornata di sabato 16 aprile, ha disposto l'esposione delle bandiere della città a mezz'asta sul Comune (Palazzo Baronale e La Salle) e sedi comunali distaccate ubicate sul territorio.

Inoltre, il primo cittadino invita, nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, ad osservare un minuto di raccoglimento e silenzio, come nel corso di eventi culturali, sportivi e di intrattenimento.

"Un provvedimento nato dalla volontà dell'Amministrazione comunale - si legge in una nota - non soltanto di interpretare il comune sentimento di sconcerto dell'intera comunità cittadina ma anche per epsirmere ufficialmente il cordoglio, la solidarietà e la vicinanza istituzionale alla famiglia di Giovanni".