A cura della Redazione

Importante appuntamento con la legalità all’Istituto di Istruzione superiore secondaria “E. Pantaleo” di Torre del Greco. Nell’ambito del progetto “Legal...mente” la scuola ospiterà, sabato 23 aprile, il dott. Antonio D'Amato, componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura. L’evento prenderà il via alle ore 9,30 e sarà il dirigente scolastico, Giuseppe Mingione, ad illustrare ai ragazzi le motivazioni che vedono il "Pantaleo" da sempre in prima linea rispetto alla cultura della legalità.

Una giornata che offrirà occasione di approfondire argomenti non sempre accessibili agli studenti ma che costituiscono base solida per il conseguimento della cittadinanza attiva. Fondamentali passaggi saranno fatti in relazione alle funzioni del CSM, sulle riforme Bonafede e Cartabia, con focus legato ai cinque quesiti del referendum sulla giustizia del prossimo 12 giugno.

“Siamo sempre a lavoro - sottolinea Mingione - per immaginare nuove possibilità di accrescimento e formazione dei nostri alunni. È per noi motivo di orgoglio riuscire a perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati; avere, anche quest’anno, una personalità di così alto spessore presso la nostra scuola, ci conferma un ulteriore passo in avanti in tal senso. Si tratta di un’opportunità significativa e concreta di arricchimento, spunto di riflessione e dibattito che proietta i nostri studenti in una prospettiva di partecipazione attiva, critica e costruttiva della questione giustizia”.

ROSSELLA FUSCO