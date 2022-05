È stato don Luigi Merola, presidente della fondazione “’A voce d’’e creature”, a chiudere idealmente “Legalità è… cultura”, l’iniziativa promossa dall’istituto comprensivo Falcone-Scauda della dirigente scolastica Maria Jose Abilitato e dal Comune di Torre del Greco-assessorato alla Pubblica Istruzione, grazie all’impegno del sindaco Giovanni Palomba, del vicesindaco Enrico Pensati e della dirigente Luisa Sorrentino, con il patrocinio della fondazione intitolata a Giovanni Falcone e presieduta dalla sorella Maria.

Proprio Merola ha preso parte alla terza e ultima giornata della manifestazione nata per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a trent’anni dalla loro barbara uccisione. Molto seguito dai tanti ragazzi presenti nell’aula consiliare di palazzo Baronale, l’intervento del parroco noto per le battaglie contro la criminalità organizzata, a partire da un quartiere difficile come quello napoletano di Forcella: “Un quartiere – ha detto – dove avevamo deciso di tenere sempre aperte le porte della chiesa, perché solo così chi cerca Dio ha la possibilità di incontrarlo in qualsiasi momento della giornata. È quello che ha fa qui il sindaco, aprendo idealmente le porte a chi vuole visitare la casa comunale. Ed è quello che dovrebbero fare tutte le istituzioni, perché solo con le ‘porte aperte’ i cittadini possono sentirsi al sicuro e pronti a chiedere aiuto quando serve. Ai ragazzi sento di dire che è meglio morire in piedi che stare tutta la vita seduti. Dobbiamo cambiare: da docente sostengo che deve cambiare anche l’istruzione, i programmi vanno aggiornati e i ragazzi devono lasciare la scuola dell’obbligo consapevoli di conoscere realmente il mondo che li accoglierà. Ai giovani dobbiamo insegnare di essere cittadini liberi: lo Stato deve mettere ordine nella cultura”.

La giornata conclusiva di “Legalità è… cultura” è proseguita con la premiazione delle scuola vincitrici dell’omonimo concorso, bandito lo scorso mese di aprile e che ha coinvolto le scuole di Torre del Greco. Tre i primi premi ex aequo: i riconoscimenti sonno andati all’istituto Angioletti per il collage “L’ombrello della legalità”, al Falcone-Scauda con il prodotto grafico intitolato “Le farfalle della legalità” e alla Giampietro-Romano, che ha realizzato il video “Illegalità… noi no!”. Secondo classificato il comprensivo Sauro-Morelli con il video “Se pensassimo… al futuro che costruiremo”, terzo il Degni con il power point “Tutela, speranza, futuro”.