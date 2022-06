A cura della Redazione

Ancora sangue sull'asfalto. E sempre sulla Statale Sorrentina. Questa volta, a perdere la vita è un 30enne di Torre del Greco.

L'uomo, che viaggiava su una moto, si è scontrato con una vettura proveniente dalla corsia opposta nella galleria di Santa Maria di Pozzano, in località Vico Equense, al km 2,800.

L'incidente è avvenuto ieri, 7 giugno. Sul posto la Polstrada, la Polizia Locale, i tecnici Anas ed i soccorsi ma per il centaruro, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sarebbe morto sul colpo. La galleria è rimasta chiusa per diverso tempo, con conseguenti ripercussioni sul traffico veicolare.

Toccherà ora agli agenti ricostruire la dinamica di questa ennesima tragedia verificatasi sulle strade.