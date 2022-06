A cura della Redazione

La GORi comunica che, a causa di un guasto improvviso alla rete idrica, sono in corso mancanze d'acqua e abbassamnti di pressione nelle seguenti zone del Comune di Torre del Greco: via Chiumera, via Nazionale, via Santa Maria La Bruna, via Torretta Fiorillo e tutte le traverse relative.

I tecnici sono al lavoro per riparare il guasto. La normale ergoazione dell'acqua riprenderà a partire dalle ore 17 del 20 giugno.