A cura della Redazione

Ripristinate le fermate della Circumvesuviana di Villa delle Ginestre e Via del Monte a Torre del Greco. Lo ha comunicato l'EAV al sindaco della città corallina, Giovanni Palomba, il quale aveva scritto ai vertici aziendali per chiedere proprio la riattiuvazione delle due stazioni, strategiche in questo periodo estivo in ragione dei siti culturali e di intrattenimento collocati nelle loro vicinanze e raggiungibili - per chi non vuole spostarsi in auto - anche con i mezzi della Vesuviana.

Le soste per i viaggiatori saranno attive fino al 31 agosto. In tal modo, non verranno definitivamente soppressi i due scali ricadenti nel territorio torrese lungo la tratta Napoli-Sorrento, considerando lo stop alla circolazione dei treni sulla linea Napoli-Scafati-Poggiomarino.

Le due stazioni erano di fatto chiuse da quando, alcuni mesi fa, l'azienda di trasporto regionale decise di interromperne l'operatività.

In particolare, la richiesta era stata avanzata dal primo cittadino soprattutto per quanto riguarda l'importanza strategica della fermata di Villa delle Ginestre, quest'ultima particolarmente fruita dagli uenti nel periodo estivo, per la vicinanza a strutture e siti oggetti di eventi e manifestazioni (come il parco acquatico nelle vicinanze e la dimora leopardiana), oltre che da cittadini lavoratori e studenti universitari.