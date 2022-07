A cura della Redazione

Ancora disagi per gli automobilisti in via Circumvallazione a Torre del Greco.

Con una ordinanza, il comandante della Polizia Locale, Salvatore Visone, ha disposto l'ulteriore proroga del senso unicio di marcia (direzione Napoli) nel tratto di strada compreso dall'intersezione di via Cappuccini/via Benedce a quella con via Marconi.

Il dispositivo resterà in vigore fino al 5 agosto, quando dovrebbero concludersi gli ultimi interventi di realizzazione di una condotta interrata del gas e di ripristino del manto stradale.