"R...Estate a Torre del Greco", parte il sisetma di prenotazione on line per assister agli eventi in cartellone per tutto il mese di agosto, che si svolgeranno tra Villa Macrina e la Litoranea.

Si comincia con lo spettacolo di Giuliana De Sio il prossimo 7 agosto a Villa Macrina, nell'ambito del Folk Festival.

L'ingresso è gratuito ma occorre prenotarsi esclusivamente sulla piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/o/comune-di-torre-del-greco-50475622243 (occorre la registrazione).

Possono essere riservati al massino 2 biglietti per ciascun utente e per gli altri eventi in calendario le prenotazioni possono effettuarsi a partire da 7 giorni prima.