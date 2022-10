A cura della Redazione

Sarà inaugurata lunedì 24 ottobre l'associazione dedicata a Giovanni Guarino, il 18enne di Torre del Greco morto la domenica delle Palme (era aprile scorso) in un luna park a Leopardi dopo essere stato accoltellato - per gli inquirenti - da due minorenni di Torre Annunziata, per i quali il processo con rito abbreviato inizierà a novembre.

"Ritengo doveroso sostenere questo progetto fortemente voluto dalla famiglia di Giovanni che ha un importante valore civico con lo scopo di tenere accesi i riflettori sui tanti giovani vittime di violenza in un momento storico dove, purtroppo, si parla sempre molto dei carnefici e dei loro diritti e quasi mai delle vittime”.

Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha annunciato la sua partecipazione all’evento.