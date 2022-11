A cura della Redazione

Attacco hacker al Comune di Torre del Greco: problemi per i servizi forniti ai cittadini e più in generale per le normali attività dell'ente.

Ad informare del ''blitz informatico'' è stato, attraverso una nota, il portavoce del sindaco Giovanni Palomba, che nel comunicare come l'azione sia al momento da ascrivere a persone non identificate, fa sapere che ''dalle prime ore di questa mattina ,è al lavoro il personale tecnico, che ha provveduto ad informare l'autorità giudiziaria competente''.

''Al momento, pertanto - spiegano ancora dal Comune - possono riscontrarsi difficoltà nell'erogazione di alcuni servizi alla cittadinanza fino a nuova, diversa comunicazione''.