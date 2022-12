A cura della Redazione

“È gravissimo l'attacco hacker subito dalla comunità di Torre del Greco. Ho pertanto chiesto ai ministri dell'Interno e della Pubblica Amministrazione di condurre un'attività ispettiva e valutare se i dati sensibili dei cittadini sono ancora a rischio”. E' quanto scrive in una nota il senatore del M5s Orfeo Mazzella.

Come si ricorderà, a metà novembre scorso ci fu un attacco hacker ai sistemi informatici del comune di Torre del Greco. Gli uffici comunali, dallo scorso 17 novembre, non sono più in grado di assicurare i servizi ai cittadini a causa del blocco dei software attuato dai cyber criminali.

“In un'interrogazione parlamentare - continua Mazzella - ho ricordato che l'attacco hacker ha causato il blocco delle attività degli uffici, e che il sindaco Palomba ha lamentato - in una formale denuncia - una richiesta di 200.mila euro da parte dei criminali, al fine di ripristinare la paresi totale della regolare attività amministrativa. Nel rifiutare la proposta, il primo cittadino ha chiesto un incontro al Prefetto, al fine di addivenire ad un tavolo di concertazione. Per quanto la linea della fermezza sia condivisibile, è necessario ora tutelare l'ente ed i cittadini e ai lavoratori che a causa di questo attacco informatico resteranno senza stipendio sino al 7 dicembre. L'intera comunità necessità di risposte chiare e veloci - conclude Mazzella -.