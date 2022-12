A cura della Redazione

ZTL nel centro cittadino di Torre del Greco nella giornata del 31 dicembre.

La Polizia Locale ha disposto il divieto di sosta e fermata dalle ore 9 alle 18, e il divieto di circolazione dei veicoli dalle 11 alle 18, in corso Vittorio Emanuele (tratto da via Circumvallazione a via Diego Colamarino), via Colamarino, via Salvator Noto, via Roma e via Vittorio Veneto (da via Roma a I Traversa Vittorio Veneto).

Il provvedimento è stato adottato per disciplinare la movida che nel giorno della vigilia di Capodanno si riverserà in strada per festeggiare e brindare al nuovo anno