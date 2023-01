A cura della Redazione

Minacce ai poliziotti, arrestato. È accaduto a Torre del Greco, dove gli agenti sono intervenuti in via Roma per la segnalazione di una persona molesta in un bar.

Una donna, titolare dell'attività, ha indicato un uomo che, poco prima, aveva preteso degli alcolici e, al suo diniego, aveva inveito contro di lei per poi allontanarsi ed insultare un’altra donna.

Gli agenti hanno raggiunto l'individuo che, alla loro vista, ha dato in escandescenze proferendo frasi oltraggiose e minacciose fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.

C. C., 42enne corallino con precedenti di polizia, è stato arrestato per minacce, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.