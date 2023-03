A cura della Redazione

Pulizia dei fondali del porto di Torre del Greco: rimossi oltre 11 quintali di rifiuti.

Sabato 11 marzo, le Associazioni di volontariato Arcipesca e Centro Sub di Torre del Greco, sotto il coordinamento della Guardia Costiera torrese, hanno prelevato dai fondali prospicienti alla banchina del molo di Ponente circa 11 quintali di rifiuti, per lo più bottiglie di vetro, materiale plastico, ferroso e legno. Inoltre sono stati recuperati 5 copertoni, dei quali 3 di grosse dimensioni, appartenenti verosimilmente a camion. Tutto il materiale è stato conferito in discarica.

L’operazione effettuata non resterà un’esperienza isolata. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera continuerà il proprio impegno a salvaguardia dei fondali marittimi e della sicurezza dello scalo portuale.