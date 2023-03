A cura della Redazione

“La fine dei lavori di collettamento delle acque reflue e gli interventi per la bonifica del fiume Sarno, restituiranno non solo la piena balneabilità delle acque del nostro litorale, ma fungeranno in particolare da importante strumento di sviluppo di queste aree dalle straordinarie potenzialità”. Sono le parole di Luigi Mennella, candidato sindaco al comoune di Torre del Greco dell’ampia coalizione composta da Alleanza Democratica, Articolo 1, Ciavolino per Torre, Cuore Torrese, Mennella sindaco, Movimento 5 Stelle, Movimento Popolare Torrese, Nova Civitas, Partito Democratico, Partito Repubblicano e Per le persone e la comunità.

Ieri, domenica 19 marzo, l’avvocato penalista, accompagnato tra gli altri dall’ex sindaco Valerio Ciavolino e da diversi candidati alla carica di consigliere comunale, ha trascorso buona parte della mattinata nella zona di Santa Maria la Bruna, dove ha approfondito le tematiche di maggiore rilievo legate all’area e incontrato numerosi sostenitori e cittadini.

Tra le più rilevanti, quello dello sviluppo delle attività insistenti nell’area e la possibilità di valorizzare le risorse legate al turismo, specie al termine dei lavori che stanno interessando le sottostrutture cittadine: “Gli interventi per il collettamento delle acque reflue – prosegue il candidato alla carica di primo cittadino – termineranno nel 2024, quelli legati al fiume Sarno l’anno seguente. Si tratta di un’occasione unica per l’intera città, che va colta attraverso un programma di sviluppo che non può prescindere dalla valorizzazione non solo del litorale, ma di tutte le zone che circondano il lungomare. Anche per questo, è stato importante ascoltare dalla voce dei residenti, a partire dagli imprenditori, le esigenze di un’area dalle enormi potenzialità, come si evince dalle attività che insistono in tutta l’area”.

Al termine del tour nella zona, Luigi Mennella si è recato al complesso turistico Valle dell’Orso, dove ieri e oggi si è svolta la prima edizione del BBike Sport Village, che ha richiamato a Torre del Greco centinaia di appassionati delle due ruote, dove questa mattina si è registrata la partecipazione in qualità di testimonial del cantante e anchorman Paolo Belli.