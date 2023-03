A cura della Redazione

Nuova sede per l'Istituto Nautico "Colombo" di Torre del Greco. Giunge così al termine la querelle legata all'ubicazione della scuola nella struttura di prorprietà dell'ASL NA 3 Sud, in Villa comunale, destinata ad ospitare altro. Da qui, le proteste degli studenti che non volevano abbandonare la storica sede.

Nella giornata di ieri è stato sottoscritto in Prefettura, alla presenza del Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Ettore Acerra, nonché di un rappresentante dell'Istituto Nautico Colombo - un verbale d'intesa tra la Città Metropolitana di Napoli, l'ASL e il Comune di Torre del Greco, che stabilisce le modalità di trasferimento in un nuovo edificio messo a disposizione dal Comune e ristrutturato con fondi della Città Metropolitana di Napoli.

A partire dall'anno scolastico 2023/2024, pertanto, l'Istituto Nautico sarà ubicato presso l'ex Pretura di Torre del Greco (in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, già viale Campania), in attesa di disporre della sede definitiva, anch'essa di proprietà del Comune corallino e da ristrutturare a cura della Città Metropolitana di Napoli.

L'immobile attualmente occupato dall'Istituto Nautico di Torre del Greco - che sarà dismesso alla fine del corrente anno scolastico - sarà utilizzato dall'ASL Napoli 3 Sud, ente proprietario, per la realizzazione, con un finanziamento PNRR, di una "Casa di Comunità", struttura sanitaria che rappresenterà un modello di intervento multidisciplinare nonché luogo privilegiato per la programmazione di interventi di carattere socio-sanitario.