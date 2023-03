A cura della Redazione

Alimenti in cattivo stato di conservazione, prima cotti e poi congelati in barba a qualsiasi norma sanitaria. I militari della Guardia Costiera di Torre del Greco hanno sequestrato quasi 150 kg di prodotti, per la maggior parte ittici, in un ristorante della città corallina.

Insieme a personale dell'ASL NA 3 Sud, sono stati ispezionati i locali e in particolare la cella-frigo. Qui sono state rinvenute le preparazioni che sarebbero poi state servite a tavola ad ignari clienti.

Il titolare è stato denunciato ed allo stesso stesso sono state imposte prescrizioni, da attuare entro massimo un mese, per eliminare ulteriori carenze igieniche e strutturali.