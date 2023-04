A cura della Redazione

Parte ufficialmente la campagna elettorale di Ciro Borriello, candidato sindaco del centrodestra a Torre del Greco.

Sabato 22 aprile alle 18.30, presso l’hotel Poseidon di via Cesare Battisti, ci sarà la presentazione delle liste (8) e dei candidati che formano la coalizione capitanata dall'ex primo cittadino, che ora punta nuovamente a conquistare lo scranno più importante di Palazzo Baronale.

«In campo per Torre» lo slogan scelto dal chirurgo plastico. «Sarà un’occasione per presentare alla città tutte le liste del mio schieramento e per cominciare a parlare di programmi e progetti per il rilancio di Torre del Greco», ha detto Borriello.