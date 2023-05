A cura della Redazione

“La mia giunta avrà un assessore con delega alla lavorazione del corallo e del cammeo che, insieme al sottoscritto e al comitato appositamente costituito, seguirà personalmente tra l’altro l’iter legato all’inserimento dell’arte della lavorazione nella lista dei beni immateriali patrimonio dell’Unesco”.

Ad affermarlo è il candidato sindaco Luigi Mennella, che accoglie positivamente l’invito rivolto agli aspiranti primi cittadini di Torre del Greco dalla presidenza dell’Assocoral, che ha chiesto la disponibilità di incontrare tutti i candidati alla carica di sindaco prima delle elezioni del 14 e 15 maggio.

“La nostra città - prosegue l’avvocato penalista alla guida di una coalizione di centrosinistra - è nota in tutto il mondo per la lavorazione del corallo e del cammeo, grazie alla storia e alla dedizione che centinaia di artigiani e titolari di aziende mettono quotidianamente nel portare avanti le loro attività. Anche per questo, importante per la futura amministrazione sarà sostenere, e anzi rinforzare, il marchio ‘Made in Torre del Greco’ per la promozione dell’artigianato di eccellenza, in stretta collaborazione con le forze produttive e le associazioni di categoria”.

“Infine, ma non ultimo - conclude il candidato sindaco - lavoreremo alla creazione di un borgo del corallo, con la realizzazione di aree per la commercializzazione dei prodotti dell’alto artigianato torrese”.