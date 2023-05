A cura della Redazione

Elezioni comunali a Torre del Greco. Metabolizzati i voti ottenuti dai partiti e liste civiche che compongono le singole coalizioni, ora tutta l’attenzione è proiettata verso il ballottaggio del 28 e 29 maggio 2023.

Nel caso che vincesse una delle due coalizioni i consiglieri attribuiti alla colazione vincente sarebbero 15 più il candidato sindaco, mentre i restanti 9 consiglieri andrebbero alla coalizione perdente. Questo perché nessuna lista della coalizione del candidato sindaco Luigi Caldarola ha raggiunto il 3% per cento delle preferenze. "Per valutare il superamento della soglia del 3% non vanno considerati i voti validi ottenuti dal candidato sindaco, ma quelli assegnati alle liste che lo sostenevano". E’ questo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato.

Ma prendiamo in considerazione le due ipotesi e vediamo come sarebbero distribuiti i 15 seggi alla coalizione vincente in base al metodo D’Hondt.

Se vincesse al ballottaggio la coalizione che fa capo a Luigi Mennella, con quest'ultimo sindaco, i 15 seggi sarebbero così distribuiti:

Mennella sindaco (voti 3.854) n. 4

Partito Democratico (vori 3.620) n. 4

Partito Repubblicano Italiano (voti 2.476) n. 2

Per le persone e la comunità (voti 1.688) n. 1

Movimento Popolare Torrese (voti 1549) n. 1

Valerio Ciavolino per Torre (voti 1.491) n. 1

Cuore Torrese (voti 1.398) n. 1

Movimento 5 Stelle (voti 1.116) n. 1

I 9 seggi alla colizione di centrodestra sarebbero così distribuiti:

Borriello Sindaco (voti 5.145) n. 3

Forza Italia (voti 3.020) n. 2

Forza Borriello (voti 2.692) n. 2

Idea Nuova (voti 1.979) n. 1

Insieme per la Città (voto 1.592) n. 1

Rimarrebbe senza rappresentanti in Consiglio comunale la lista Torre futura.

Nel caso in cui il ballottaggio fosse vinto dal centrodestra, Borriello diventerebbe sindaco e i 15 seggi sarebbero così ripartiti:

Borriello Sindaco (voti 5.145) n. 5

Forza Italia (voti 3.020) n. 3

Forza Borriello (voti 2.692) n. 3

Idea Nuova (voti 1.979) n. 2

Insieme per la Città (voto 1.592) n. 1

La Torre futura (voti 1.152) n. 1

I 9 seggi alla colizione di centrosinistra sarebbero così distribuiti:

Mennella sindaco (voti 3.854) n. 2

Partito Democratico (vori 3.620) n. 2

Partito Repubblicano Italiano (voti 2.476) n. 1

Per le persone e la comunità (voti 1.688) n. 1

Movimento Popolare Torrese (voti 1549) n. 1

Valerio Ciavolino per Torre (voti 1.491) n. 1

Cuore Torrese (voti 1.398) n. 1

Rimarrebbe fuori dal Consiglio comunale il rappresentante del M5s.