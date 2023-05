A cura della Redazione

Giovanni Palomba si congeda da sindaco di Torre del Greco, in attesa che gli elettori si pronuncino sul suo successore, chiamati a votare tra Luigi Mennella, candidato del centrosinistra, e Ciro Borriello, che guida la coalizione di centrodestra.

Dopo 5 anni, Palomba conclude il suo mandato a Palazzo Baronale. Nel primo pomeriggio l’ultima seduta di giunta, nella quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla cittadella dello sport che dovrà sorgere in viale Europa.

“Un atto importante e necessario all’attivazione delle successive fasi di programmazione ed avvio delle procedure di gara, nonché, all’aggiudicazione ed alla stipula dell’appalto integrato che porterà alla realizzazione dell’atteso e mai concretizzato impianto sportivo - dice Palomba -. Con questa delibera e con il progetto preliminare del porto, si consegna al prossimo sindaco il futuro della città, insieme ad un bilancio comunale che ho trovato all’atto del mio insediamento, virtuoso, e che lascio altrettanto virtuoso”.

Palomba ricorda poi le cose fatte durante il suo mandato, quelle avviate ed ancora da fare e tutti gli avvenimenti che, in un modo o nell’altro, hanno segnato questi cinque anni di governo cittadino: dalla canonizzazione del Beato Vincenzo Romano, alla tragedia del ponte Morandi in cui morirono anche quattro cittadini torresi; dalla gestione dei rifiuti alla pandemia Covid; dai progetti di riqualificazione e recupero di monumenti e stadio, al “superamento” di due mozioni di sfiducia e dell’intervento della Commissione d’Accesso. Fino ad arrivare ai fondi PNRR di recente stanziamento, per riqualificare la litoranea, gli ex Molini Marzoli, la tensostruttura La Salle, per realizzare l’impianto natatorio in viale Europa. Una pioggia di denaro, 46 milioni di euro, che potrebbe cambiare il volto della città del corallo. Ed infine, il concorso per nuove assunzioni al Comune.

“Sento, da ultimo, il dovere - prosegue Palomba - di ringraziare l’intero governo cittadino che mi ha collaborato dall’inizio di questa straordinaria esperienza sino ad oggi; anzitutto i due Presidenti del Consiglio comunale, nelle perone del dott. Felice Gaglione e dell’avvocato Gaetano Frulio, tutta la squadra di assessori che si sono avvicendati in questi anni e tutti i consiglieri comunali che, a fasi alterne, hanno fatto parte della mia maggioranza. Un sincero ringraziamento ai consiglieri di opposizione per il costante e fecondo lavoro svolto a beneficio della nostra comunità cittadina. Ringrazio, inoltre, l’intera famiglia comunale, dai dirigenti ai dipendenti che non senza gravose difficoltà sono riusciti a garantire l’azione amministrativa al territorio. Non da ultimo il mio ‘grazie’ vorrei esprimerlo a tutti e a ciascun cittadino torrese al quale abbiamo inteso rivolgere ed offrire l’opportunità di una città viva e aperta alla rigenerazione civica e sociale. A tutti va la mia gratitudine”.