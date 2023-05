A cura della Redazione

Chiusura della campagna elettorale di Ciro Borriello, in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio con Luigi Mennella.

Questa sera, ore 20.30, alla Valle dell'Orso, il candidato sindaco del centrodestra incontrerà i cittadini, sostenitori e simpatizzanti, nel parco acquatico di via Giovanni XXIII.

«In questa ultima settimana, girando tutti i quartieri di Torre del Greco, ho avvertito forte il calore e la vicinanza dei cittadini. La serata alla Valle dell’Orso sarà l’occasione per salutare e ringraziare gli amici e le amiche che hanno partecipato e sostenuto con entusiasmo il progetto politico della mia coalizione», sottolinea Ciro Borriello.

Ospite d’eccezione della festa sarà il cantante Ivan Granatino, l’autore e cantante esploso durante la seconda edizione italiana di The Voice e già apprezzato la scorsa estate a Torre del Greco per il concerto-show in Litoranea.