A cura della Redazione

È stato pubblicato l’elenco completo dei cittadini di Torre del Greco beneficiari della Carta Acquisti Solidale così come pervenuto dall’Inps.

Gli aventi diritto tra i residenti nella città corallina sono 3.722: a loro sarà consegnata un'apposita card (funziona come una normale carta elettronica di pagamento) per poter spendere complessivamente 382,50 euro, fondi da poter utilizzare nei negozi aderenti all’iniziativa e per specifiche categorie di prodotti (generi alimentari di prima necessità). Va attivata non oltre il 15 settembre prossimo, basta effettuare un primo pagamento entro tale data. Per effettuare il ritiro della carta, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune di residenza, che contiene l'abbinamento del codice fiscale del beneficiario con il codice della carta assegnata.

"Ringrazio per lo straordinario lavoro svolto, i nostri uffici delle politiche sociali, in questi giorni gravati tra l'altro anche dell'impegno per dare confronto alle numerose famiglie sfollate a causa del crollo nella zona di corso Umberto I, e ringrazio per il coordinamento l’assessore Maria Teresa Sorrentino e la dirigente Claudia Sacco", ha detto il sindaco Luigi Mennella.

Per consultare l’elenco dei beneficiari, indicati attraverso codice fiscale e nel quale ovviamente sono stati omessi i dati che violano la privacy, basta consultare la specifica sezione del sito del Comune di Torre del Greco (clicca qui)