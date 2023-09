A cura della Redazione

“Voci d’autunno dedicate a Giò Giò Cutolo contro tutte le violenze”: porterà questa denominazione la rassegna musicale che l’amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella, organizzerà tra fine settembre e il mese di ottobre, nell’ambito degli eventi promossi dall’ente grazie ai fondi reperiti attraverso una variazione di bilancio.

Una aggiunta alla semplice “Voci d’autunno” che ha preso forma questo pomeriggio, grazie ad una delibera approvata in Giunta e curata di concerto con il dirigente Gennaro Russo, delibera nata di fatto dopo che il primo cittadino e titolare della delega alla Cultura ha sentito telefonicamente il padre di Giovanni Battista Cutolo, il regista Franco, nato e cresciuto nella città del corallo: “Conosco Franco Cutolo da tempo – afferma il sindaco Mennella – e ho inteso portargli il mio cordoglio e quello dell’intera città. Una telefonata durante la quale è venuta fuori l’idea di dedicare a suo figlio la kermesse musicale che si svolgerà nelle prossime settimane tra Villa Macrina e gli ex molini meridionali Marzoli”.

La vicenda dell’uccisione del musicista 24enne per mano di un ragazzo di soli 16 anni avvenuta a Napoli la scorsa settimana, ha scosso la città, non solo per l’efferatezza dell’assassinio, ma anche perché di fatto ha riportato alla memoria la morte di un altro giovanissimo, Giovanni Guarino, il ragazzo di nemmeno 19 anni accoltellato la sera della Domenica delle Palme di due anni fa (vicenda per la quale sono stati condannati in primo e secondo grado due minorenni).

“Con questo nostro piccolo gesto – prosegue il primo cittadino di Torre del Greco – vogliamo lanciare un segnale sulla necessità di ‘disarmare i giovani’ attraverso la cultura, e nel caso specifico la musica. Quella musica che era la grande passione di Giovanbattista, talento dell’Orchestra Scarlatti Camera Young, nella quale suonava il corno”.

Il sindaco Luigi Mennella sarà presente in forma ufficiale domani, mercoledì 6 settembre, ai funerali del ragazzo che si terranno al Gesù Nuovo di Napoli, dove sarà portato anche il gonfalone della città in segno di unanime vicinanza ai genitori e ai familiari del 24enne.