A cura della Redazione

Con un giorno di anticipo rispetto ai tempi preventivati, questa mattina (11 settembre) è stato riaperto in entrambi i sensi di marcia il primo tratto di via Scappi a Torre del Greco, quello che dall’incrocio con via Curtoli e via Montedoro conduce alla bretella di collegamento con il vicino casello autostradale, interdetto al transito veicolare per circa due settimane a causa di lavori urgenti al manto stradale.

“In perfetta sincronia con il cronoprogramma dei lavori - fanno sapere il sindaco Luigi Mennella e il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Michele Polese - anzi addirittura in anticipo e prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, sono stati ultimati i lavori e riaperta al traffico via Scappi. È stato riapposto il basolato lungo il primo tratto della strada, eliminando gli antiestetici e soprattutto pericolosi ‘rattoppi’ che da tempo interessavano la zona, con forti polemiche da parte dei residenti e degli automobilisti”.

Resta da ripristinare, riferisce ancora la nota di Palazzo Baronale - qualche piccola zona di basolato a ridosso dell’incrocio con via Curtoli e via Montedoro. Interventi questi che verranno effettuati nei prossimi fine settimana, con le scuole chiuse (il 19 settembre ricorre la solennità di San Gennaro), operando solo restringimenti delle corsie. “Si ringraziano - proseguono il primo cittadino ed il suo vice - ancora una volta gli automobilisti, i residenti e i commercianti della zona Scappi-Cappella Bianchini per la collaborazione prestata. Si coglie l’occasione anche per precisare che l’intenso traffico veicolare verificatosi lo scorso 6 settembre fu dovuto solo ed esclusivamente ad un pullman turistico che rimase in panne a ridosso dell’incrocio tra la Circumvallazione e via Cavallo e al contemporaneo blocco autostradale verso Portici per un incidente, sinistro che comportò l’uscita dei veicoli, su indicazione della società autostrade, proprio a Torre del Greco. Prova ne sia che su via Scappi, proprio da quel giorno percorribile solo su una corsia, si circolava senza intoppi”, concludono.