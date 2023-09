A cura della Redazione

E' stata ricoverata in ospedale per due mesi Francesca Pia, giovane di Torre del Greco rimasta ferita a seguito del crollo della palazzina in vico Pizza (corso Umberto) avvenuto il 16 luglio scorso.

La ragazza, 19 anni, che risiedeva in un'abitazione dell'edificio venuto giù quella mattina, era una delle cinque persone rimaste ferite (due in modo lieve). Nel cedimento, aveva riportato diverse fratture e politraumi. Curata dai medici dell'Ospedale del Mare, dove era stata condotta immediatamente dopo essere stata estratta viva, miracolosamente, dalle macerie e soccorsa in quei tragici momenti, ora, finalmente, è stata dimessa ed ha potuto riabbracciare familiari ed amici.

Francesca Pia è stata accolta dal sindaco Luigi Mennella e dall'assessora Mariateresa Sorrentino, ed omaggiata con un fascio di fiori dall'Amministrazione comunale, "simbolo di rinascita e prosperità", ha detto Mennella. Resta adesso in attesa di trovare una sistemazione alloggiativa, come tutti i residenti dello stabile collassato.