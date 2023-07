A cura della Redazione

Tragedia a Torre del Greco: un palazzo di tre piani è crollato in corso Umberto I, al civico 61. Si tratta della strada che congiunge la zona di piazza Santa Croce a piazza Luigi Palomba, nel centro storico della città corallina.

L’edificio era abitato e si temono vittime. Per fortuna, al momento, i carabinieri riferiscono di 3 persone estratte vive dalle macerie. Si tratta di una ragazza classe 2004 con politrauma, trasferita all'Ospedale del Mare di Ponticelli. Un'altra non è stata ancora identificata ma anch'ella - è un uomo - presenta un politrauma grave ed è stata condotta in ospedale.

Un altro uomo è stato tratto in salvo.

Nella palazzina - fanno sapere i carabinieri - pare vivessero 5 nuclei familiari.

Sul posto Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco. Si scava anche con le mani.

Un dramma che ricorda quello avvenuto a Torre Annunziata il 7 luglio 2017, dove uno stabile in Rampa Nunziante si sfaldò provocando 8 morti, rimasti sepolti sotto i detriti.

Notizia in aggiornamento.