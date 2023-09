A cura della Redazione

Il progetto biennale 2022/2023 Notte Europea dei Ricercatori – S.T.R.E.E.T.S. (Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society) approda a Torre del Greco anche nel suo secondo anno di attività.

La presentazione dell'evento avrà luogo il giorno 30 settembre presso l’Istituto Superiore “F. Degni” di Torre del Greco, in piazza Luigi Palomba, dove si svolgerà una conferenza divulgativa dal titolo “Il futuro del mare”, alla presenza della dirigente scolastica Benedetta Rostan, del sindaco del Comune di Torre del Greco, Luigi Mennella, dell’assessore all’Istruzione,Mariateresa Sorrentino, del presidente della Banca di Credito Popolare, Mauro Ascione, del presidente di Assocoral, Vincenzo Aucella, e della responsabile dell’Incubatore STECCA, Giuliana Esposito. Interverranno, in presenza, una delegazione di dirigenti scolastici, docenti e alunni delle scuole secondarie di II grado torresi, mentre altri studenti potranno seguire la conferenza in diretta streaming nelle proprie scuole grazie alla collaborazione di TeleTorre.

Il prof. Giovanni Ausanio (Università degli Studi di Napoli Federico II) presenterà il progetto STREETS, le coordinatrici dell’evento di Torre, Rosarita Tatè (IGB- CNR) e Clementina Sasso (INAF-OACN) daranno maggiori informazioni sui percorsi che si realizzeranno nell’ambito delle iniziative RESEARCHERS@SCHOOL su Torre del Greco nel corso dell’anno scolastico 2023-2024 a cura della rete CREO-CNR, di INAF (Istituto Nazionaler di Astrofisica), de “Le nuvole” e degli altri partner del progetto: incontri scientifici interattivi e informali, escape room, caccia al tesoro e giornate dedicate alla divulgazione scientifica su tematiche all’avanguardia. Tali eventi saranno rivolti a un pubblico eterogeneo per età e formazione, dalle scuole, alle imprese, e alla cittadinanza tutta.

I relatori della conferenza, Mauro Caccavale (ISMAR-CNR e partecipante al progetto BlueNIGHTs-ERN) e Ernesto Mollo (ICB-CNR), introdurranno istituzioni, associazioni, scuole e imprese del territorio alle loro “esplorazioni del mare”.

Al termine della conferenza gli ospiti saranno invitati a visitare il Museo del Corallo e i laboratori dell’Istituto “F. Degni”.

I due interventi di carattere scientifico avranno per titolo: "Dalla maschera da sub ai ROV: l'esplorazione degli abissi marini attraverso la scienza" e "Esplorando la biodiversità marina con gli strumenti del chimico".