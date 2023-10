A cura della Redazione

Da oggi, lunedì 2 ottobre, fermeranno alla Stazione Circumvesuviana di Torre del Greco altri treni in transito sulla linea Napoli-Sorrento. E' infatti entrato in vigore il nuovo orario sulla tratta in questione.

Si tratta dei due convogli in partenza da Napoli Porta Nolana delle 6.52 e 7.28 e di quello in partenza da Sorrento alle 16.02, che fermeranno anche a Ercolano Scavi, Portici Bellavista e San Giorgio a Cremano. Mentre "il treno 10915 con partenza da Napoli Porta Nolana alle ore 9:16 non effettuerà più servizio viaggiatori nella stazione di Ercolano Scavi", fa sapere l'EAV

«Ci rendiamo conto che siamo ancora lontani dagli standard del passato, ma almeno in questo modo si prova a salvaguardare le esigenze di una parte dei lavoratori pendolari e degli studenti diretti tra la penisola sorrentina, Castellammare di Stabia e la zona di Pompei Villa dei Misteri - ha detto il sidanco della città corallina, Luigi Mennella -. Resteremo vigili nel valutare le ulteriori esigenze dei nostri concittadini e pronti a farci sentire con l'Ente Autonomo Volturno qualora venissero individuate criticità e le necessità specifiche», ha infine concluso Mennella.

Come si ricorderà, la sperimentazione del programma di esercizio prevede una drastica riduzione delle fermate lungo la linea più redditizia, ossia proprio la Napoli_Sorrento, con interscambio - dopo che i treni sono partiti da Napoli - direttamente alla stazione di Torre Annunziata Oplonti, e molte fermate "tagliate" dunque per tutte le Stazioni del Miglio d'Oro (Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio), con conseguenti disagi per tutti quei cittadini residenti in questi Comuni.

Intanto, il "battesimo" del nuovo orario di esercizio non sembra essere stato dei migliori. Ritardi di svariate decine di minuti hanno caratterizzato questo lunedì in particolare lungo le tratte Napoli-Poggiomarino e Napoli-Sorrento.