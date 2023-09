A cura della Redazione

Sciopero di 24 ore nel settore trasporto pubblico proclamato, per lunedì 18 settembre, dal sindacato CONF.A.I.L.. Interessata anche la Circumvesuviana.

L'organizzazione sindacale rivendica "la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”.

Naturalmente, il servizio sarà effettuato nell'ambito delle fasce di garanzia (h 6.17 - 8.03 al mattino e h 13.18 - 17.32 al pomeriggio), e potrebbero esserci disagi per i viaggiatori.

Al seguente link (clicca qui) è possibile consultare gli orari delle partenze dei treni e quali saranno quelli garantiti.

Ieri, intanto, è entrato in vigore il nuovo orario dei convogli Circumvesuviana, dopo quello adottato nel corso della sperimentazione estiva (per consultarlo, clicca qui). Il presidente dell'EAV, Umberto de Gregorio, fa intanto sapere che proprio la sperimentazione proseguirà anche per tutto il mese di settembre. «I dati di luglio e agosto sono positivi - ha spiegato de Gregorio -. In particolare sulla linea Napoli - Torre Annunziata - Sorrento, l’indice di puntualità passa da 25 a 70 (il che vuol dire che 7 treni su dieci sono arrivati in orario, ovvero con ritardo inferiore a 5 minuti) il che ha comportato anche minori soppressioni per ritardi accumulati».

L'azienda ha infine annunciato che con l'avvio del nuovo anno scolastico, quindi già da ieri, sono in esercizio 58 corse in più. «Nel corso del mese di settembre - ha concluso de Gregorio - il modello sarà oggetto di confronto con i sindacati, con i rappresentanti istituzionali del territorio, con i sindaci dei Comuni interessati e con le associazioni dei cittadini, con l’obiettivo di definire il programma di esercizio definitivo da attuare a partire dal mese di ottobre».