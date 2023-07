A cura della Redazione

Sono in vigore da oggi, lunedì 17 luglio, i nuovi orari dei treni Circumvesuviana sulla tratta Napoli-Sorrento.

Accogliendo le richieste dei sindaci di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco, l'EAV ha ripristinato - in alcuni momenti della giornata - le fermate nei quattro Comuni per i convogli in partenza da Napoli e diretti a Sorrento, e viceversa. Inizialmente, infatti, il nuovo modello di esercizio sperimentale - in vigore fino al prossimo 3 settembre, prevedeva, dopo la partenza da Napoli, il primo stop a Torre Annunziata.

Per consultare la tabella con gli orari, clicca qui (sezione Orari Linee Vesuviane - Napoli-Sorrento in vigore dal 17 luglio 23).