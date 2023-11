A cura della Redazione

La processione dell’Immacolata di Torre del Greco raggiungerà tutti gli angoli del mondo. In vista del tradizionale appuntamento dell’8 dicembre, estremamente sentito e caro a tutti i cittadini torresi sparsi per il globo, il giornale Vesuviolive.it seguirà come di consueto tutto l’evento in diretta streaming.

Un appuntamento ormai tradizionale per il quotidiano, che da anni consente ai corallini, che si trovino a qualsiasi latitudine del pianeta, di ammirare il carro dell’Immacolata che sfila per le strade della città e tenere così salda l’appartenenza alle proprie radici.

Nell'ultima edizione, la trasmissione in diretta durò complessivamente più di 8 ore e raggiunse oltre un milione di visualizzazioni, arrivando in tutti i continenti e dando una grande mano alla promozione della città di Torre del Greco.

Inoltre, quest’anno si terrà la conferenza stampa di lancio dell’evento presso l’aula consiliare del Comune di Torre del Greco (palazzo Baronale) nella giornata di lunedì 4 dicembre. I lavori della conferenza si avvieranno alle ore 11 alla presenza di ospiti che sono espressione delle forze attive e vitali del territorio.

Dopo una breve introduzione all’evento che sarà tenuta dalle istituzioni comunali e religiose, gli ospiti terranno un discorso che, sulla scorta dell’Immacolata si ampli dalla mera celebrazione religiosa entrando nei settori che essi sono chiamati a rappresentare, sempre in un’ottica di promozione del territorio di Torre del Greco. La conferenza verrà trasmessa in diretta streaming sui canali legati a Vesuviolive.it.