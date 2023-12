A cura della Redazione

È sempre più in moto la macchina organizzativa legata alla processione del carro dell’Immacolata, in programma come di consueto il prossimo 8 dicembre. E anche il Comune si prepara per assicurare le condizioni necessarie per il transito del tradizionale corteo religioso. Lo fa sulla scorta dell’avviso di processione pervenuta da don Giosuè Lombardo, parroco della Basilica di Santa Croce, da dove parte e su conclude la processione seguita da migliaia di fedeli lungo tutto il tragitto.

Per questo motivo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Mennella, ha dato mandato al dirigente del settore autonomo di polizia municipale, Salvatore Visone, di predisporre apposita ordinanza con la quale vengono stabiliti i dispositivi di viabilità per i giorni della processione.

Si parte da giovedì 7 dicembre, quando dalle 13 alle 24 è stabilito il divieto di sosta con rimozione forzata e dalle 16,30 alle 24,00 quello di circolazione veicolare nelle seguenti arterie: via Comizi (solo spazio necessario per banco vendita antistante i civici 18-20), largo Costantinopoli, corso Vittorio Emanuele (da via Circumvallazione a via Roma eccetto veicoli diretti al parcheggio), via Diego Colamarino, piazza Santa Croce (lato civici da 1 a 17), via Salvator Noto, via Roma, via Vittorio Veneto, prima traversa via Vittorio Veneto, vicoletto Ascione, primo vico Cappuccini e via Madonna del Principio (limitatamente al divieto di circolazione).

Venerdì 8 dicembre (e in caso di rinvio per avverse condizioni domenica 10 e domenica 17), divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 17 e divieto di circolazione veicolare dalle 9 alle 17 (e comunque in ogni caso sino al passaggio della processione) a piazza Santa Croce, via Salvator Noto, via Roma, via Vittorio Veneto, prima traversa Vittorio Veneto, corso Avezzana, via Circumvallazione (da via Beneduce a corso Vittorio Emanuele), piazza Martiri d’Africa, via Sedivola (da via armando Diaz a piazza Martiri d’Africa, limitatamente al divieto di circolazione), via Marconi (tratto tra piazza Martiri d’Africa e via Circumvallazione), corso Vittorio Emanuele (tratto da via Cesare Battisti e via Circumvallazione), via Madonna del Principio (solo circolazione), via Diego Colamarino, largo Santissimo, via Comizi, largo Costantinopoli, via Barbacane (solo circolazione), rampe Comizi, via Fontana (da rampe Comizi a via Pica), sottopasso Ferrovia (da corso Garibaldi a via Fontana solo circolazione), via Pica, piazzale Ferrovia, via Monsignor Felice Romano, via Monsignor Michele Sasso, via Calastro (da via monsignor Sasso a via Spiaggia del fronte), discesa del fronte, via Spiaggia del fronte, banchina del porto, vico Fontana (solo circolazione), Salita del fronte, corso Garibaldi, largo Gabella del pesce, largo Agostinella, via Agostinella, via XX Settembre, largo San Giuseppe alle paludi, via Napoli (da via Amalfi a via XX Settembre, solo circolazione, eccetto residenti), piazza Luigi Palomba (da via Cavallerizzi a via Piscopia), via De Bottis (solo circolazione), via Piscopia, vico Annunziata (solo circolazione), vicolo II Trotti (solo circolazione), via Teatro, (solo circolazione), via I vico Trotti (solo circolazione), via Falanga (solo circolazione), secondo vico Cappuccini (solo circolazione), vico Cappuccini (solo circolazione).

I divieti della giornata dell’8 dicembre avranno validità fino alla mezzanotte nelle seguenti arterie: via Comizi (civici 18-20), corso Vittorio Emanuele (da Circumvallazione a via Roma, eccetto veicoli diretti al parcheggio), via Colamarino, piazza Santa Croce (lato civici 1-17), via Salvator Noto, via Roma, via Vittorio Veneto, prima traversa Vittorio Veneto (ecco veicoli diretti al parcheggio), vicoletto Ascione, primo vico Cappuccini, via Madonna del Principio (solo circolazione).

Nel’ordinanza sono individuati anche i punti di accumulo (in totale 11) e quelli di accesso all’area interessata dalla processione (che sono invece 18).