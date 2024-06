A cura della Redazione

Con un incontro avvenuto tra il direttore artistico della Festa dei Quattro Altari, Gigi Di Luca, e una delegazione del Forum dei giovani con il suo presidente Alfredo Izzo, alla presenza dello staff del sindaco, si appianano definitivamente le incomprensioni e le questioni sollevate sulla partecipazione dei giovani alla Festa dei Quattro Altari a Torre del Greco.

Il confronto è avvenuto in un clima positivo di collaborazione e progettazione in cui entrambe le parti hanno espresso la volontà di dar seguito al programma già previsto dal direttore artistico. Durante la Festa dei Quattro Altari, i giovani artisti del territorio avranno uno spazio a loro cura per esprimersi. Questo evento, di grande rilevanza storica e culturale per la città di Torre del Greco, offrirà quindi una vetrina alle nuove generazioni.

In base al programma e alla volontà del direttore artistico Gigi Di Luca e dell’Amministrazione Comunale, il Forum dei Giovani potrà realizzare un proprio progetto artistico in una delle tre giornate della festa. “Questa collaborazione rappresenta un passo importante per continuare il percorso di recupero della festa già iniziato con le scuole e per coinvolgere attivamente i giovani nei festeggiamenti. Le nuove generazioni, rappresentano lo sguardo imprescindibile sul presente e sul futuro, di cui non possiamo ne vogliamo fare a meno. Sono un valore e una necessità”. Così Gigi Di Luca traccia la strada da percorrere insieme.

“Il nostro obiettivo è quello di collaborare e dialogare con la città e le istituzioni apportando nuove idee. Il nostro intervento in IV commissione non voleva dare agio a strumentalizzazioni politiche di alcun tipo. La nostra volontà era quella di far emergere uno spazio per i giovani. Siamo contenti di aver trovato un’intesa con Di Luca”. Così dichiara il presidente del Forum Alfredo Izzo.