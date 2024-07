A cura della Redazione

Uno sportello informativo sui tributi comunali negli ex molini meridionali Marzoli. È quello attivato dall'amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella, su iniziativa dell'assessora Anna Fiore e il contributo del dirigente Gaetano Camarda.

Il servizio sarà gestito dalla società concessionaria Publiservizi presso gli uffici dello stato civile di via Calastro: i cittadini potranno recarsi allo sportello nei giorni dispari (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 8.30 alle 13,00, per ottenere informazioni su Imu, Tari e Cup e in generale sulla propria posizione tributaria.

“L'apertura dello sportello nella sede comunale dei molini Marzoli – afferma l'assessora con delega ai tributi, Anna Fiore – risponde all'esigenza di avvicinare i servizi ai cittadini. La scelta è stata dettata dalla necessità di individuare una postazione più centrale rispetto all'attuale collocazione della sede della Publiservizi a viale Europa. Da qui l'idea di aprire il punto in via Calastro, al momento informativo, dove i cittadini possono recarsi e dove troveranno personale qualificato pronto a fornire informazioni utili sulle singole posizioni”.

“La sede è sicuramente situata in una zona più centrale – prosegue l'esponente della giunta torrese – e quindi più facilmente raggiungibile. Inoltre, la presenza dello sportello nelle vicinanze degli uffici anagrafe-stato civile facilita l'utenza e permette di ridurre i tempi di reperimento delle informazioni e della modulistica necessaria per quei cittadini, ad esempio, che vedono modificare la propria posizione tributaria in seguito ad un cambio di residenza. Ringrazio la società concessionaria per aver accolto la nostra richiesta, cogliendo l'utilità per la cittadinanza di avere una presenza anche in un'altra zona di Torre del Greco”.