Un centinaio di persone imbarcate in direzione costiera, tra Piano di Sorrento, Amalfi e Positano. Altrettante quelle dirette a Capri. Tutto in un giorno lontano dal weekend.

È quanto ha trovato, questa mattina, martedì 9 luglio, il sindaco Luigi Mennella nel recarsi al molo di levante del porto di Torre del Greco, dove sono attive le linee private gestite dalla Hp Travel. Ed è qui che si è piacevolmente imbattuto con una guida che, munita di bandierina identificativa, faceva da apripista ai visitatori che dallo scalo raggiungevano le mete collegate via mare.

“Una bella sensazione – afferma il primo cittadino – che si sposa con quanto si registra in questi giorni un po' in tutta la Campania, dove vengono segnalati dati mai così positivi sul fronte turistico. Un trend che come città stiamo intercettando, a partire dal titolo di 'città turistica' del quale possiamo fregiarci”.

Acconto alla denominazione, l'amministrazione comunale sta lavorando anche per rispondere con i fatti alle attese dei visitatori: “Sono in corso interventi di riqualificazione dell'area portuale – afferma Mennella, accompagnato nel suo giro tra gli altri dalla consigliera comunale Carmela Pomposo – che permetteranno di dare nuovi e più ampi spazi pedonali. Inoltre, sono in atto progettualità per individuare nuovi spazi di sosta nella zona di largo Ferrovia. Infine, a breve partiranno i lavori di riqualificazione del litorale, che in futuro avrà un nuovo volto, più adatto ad accogliere i turisti”.

A gongolare i responsabili della Hp Travel, che dal 2017 assicurano i collegamenti da Torre del Greco con Capri e la costiera. A parlare è l'amministratore Matteo Oliviero, che con i soci Giuseppe Zeno e Giuseppe Oliviero porta avanti la società: “I numeri sono incoraggianti – sottolinea –. Rispetto allo scorso anno, abbiamo finora registrato una movimentazione complessiva di circa 35mila persone, con un aumento in termini percentuali del 40% per la costiera e del 20% per Capri”.