A cura della Redazione

Nonostante la riduzione dei fondi destinati al Comune di Torre del Greco, le quote delle cedole librarie messe a disposizione degli studenti delle scuole secondarie aventi diritto resteranno invariate rispetto allo scorso anno.

È quanto ha stabilito la giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella che, su proposta dell'assessore alla Pubblica Istruzione Mariateresa Sorrentino, ha approvato la delibera con la quale vengono definiti gli importi per la fornitura parziale gratuita dei libri di testo della scuola secondaria di primo e secondo grado.

In particolare, nell'atto licenziato dall'esecutivo torrese viene ricordato come “il valore delle cedole-voucher viene stabilito dagli stessi Comuni in base alle risorse disponibili, ai richiedenti e alla loro condizione economica e, comunque, nei limiti del costo dei libri della dotazione dei testi nella classe frequentata”.

La delibera prevede di “confermare il sistema di concessione alle famiglie in determinate condizioni di disagio economico” e di “confermare che, nel rispetto della convenzione sottoscritta tra la Regione, l’Anci Campania e le associazioni dei librai, le cedole possano essere spese esclusivamente presso le librerie-cartolibrerie accreditate e convenzionate con il Comune”, demandando “al dirigente della pubblica istruzione la definizione di idonee procedure per l’approvazione di un avviso pubblico per la costituzione di apposito elenco-albo di librerie e cartolibrerie accreditate per la fornitura parzialmente gratuita di libri di testo alla scuola secondaria di primo e secondo grado mediante cedole librarie emesse dal Comune, avente validità pari a tre anni scolastici”.

Ricordando che per le scuole dell'obbligo sono state destinati all'ente 277.131,94 euro, mentre per il triennio delle superiori 94.506,71 euro, la giunta - in analogia con quanto stabilito per l'anno scolastico 2023/2024 - facendo leva su alcune precedenti economie di spesa, ha individuato gli importi erogabili così ripartito: per la scuola secondaria 280 euro per le prime; 110 per le seconde; 125 euro per le terze. Per le scuole secondarie di secondo grado 260 euro per le prime; 165 per le seconde; 245 per le terze; 220 per le quarte; 210 euro per le quinte.