l suono delle sirene dei mezzi delle forze dell'ordine e del battello della Capitaneria di Porto di Torre del Greco alle 11.36, l'ora in cui sei anni fa cadde il ponte Morandi a Genova provocando 43 vittime.

Così, la mattina del 14 agosto, nella zona di corso Garibaldi a Torre del Greco sono stati ricordati i quattro amici (Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione) deceduti nel cedimento del cavalcavia del Polcevera mentre si recavano in vacanza all'estero.

Una cerimonia toccante, alla presenza tra gli altri dei genitori di due delle giovani vittime (Esposito e Stanzione), dei rappresentanti delle istituzioni (tra i quali il sindaco Luigi Mennella e la vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia), di carabinieri, polizia, Capitaneria e polizia locale e dei componenti dell'associazione Sviluppo Area Porto, che ha promosso l'iniziativa.